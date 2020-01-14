Диетолог развеяла очередной миф о кофе

По мнению врача-диетолога, гастроэнтеролога Нурии Диановой, кофе способен помочь пережить хмурую, дождливую погоду, которая навевает сонливость.

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Такими же свойствами обладает зеленый чай (в нем тоже много кофеина). Однако, считает эксперт, этот напиток не каждому по вкусу.

А вот аромат кофе притягивает многих и действительно дает заряд энергии на полчаса-час (правда, потом бодрящий эффект проходит).

Также следует помнить, что, как пишет rg.ru, кофе имеет серьезную «побочку», такую как послабление стула и мочегонный эффект (что несет за собой вымывание кальция из организма).

В этой связи, специалисты советуют женщинам в период менопаузы пить кофе с молоком, а гипотоникам — сладкий черный зерновой.

Диетолог Дианова утверждает, что напиток, особенно в больших количествах, «очень плохо воздействует на тех, у кого наблюдается хроническая усталость, кто работал долгое время без отпусков».

Она говорит, что через какое-то время он просто перестает действовать, и начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом. Это провоцирует мигренозные боли, нарушения сна. А отсутствие его, кстати, помимо прочего и очевидного, влияет еще и на вес.

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