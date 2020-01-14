Диетолог развеяла очередной миф о кофе

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По мнению врача-диетолога, гастроэнтеролога Нурии Диановой, кофе способен помочь пережить хмурую, дождливую погоду, которая навевает сонливость.

Фото pixabay.com

Такими же свойствами обладает зеленый чай (в нем тоже много кофеина). Однако, считает эксперт, этот напиток не каждому по вкусу.

А вот аромат кофе притягивает многих и действительно дает заряд энергии на полчаса-час (правда, потом бодрящий эффект проходит).

Также следует помнить, что, как пишет rg.ru, кофе имеет серьезную «побочку», такую как послабление стула и мочегонный эффект (что несет за собой вымывание кальция из организма).

В этой связи, специалисты советуют женщинам в период менопаузы пить кофе с молоком, а гипотоникам — сладкий черный зерновой.

Диетолог Дианова утверждает, что напиток, особенно в больших количествах, «очень плохо воздействует на тех, у кого наблюдается хроническая усталость, кто работал долгое время без отпусков».

Она говорит, что через какое-то время он просто перестает действовать, и начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом. Это провоцирует мигренозные боли, нарушения сна. А отсутствие его, кстати, помимо прочего и очевидного, влияет еще и на вес.

 

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Тэги: кофе здоровье Персона: Нурия Дианова

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