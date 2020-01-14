СМИ: Кремль «рекомендовал» нефтяным компаниям отказаться от поставок в Беларусь

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Крупные российские нефтяные компании получили от Кремля «рекомендации» на время отказаться от поставок в Беларусь «черного золота».

Фото pixabay.com

Как пишет «Коммерсантъ», «жесткая позиция всех без исключения крупных российских нефтяников и их решение прервать поставки в Белоруссию связаны с указаниями российского руководства».

По мнению издания. Москва «не видит оснований идти на уступки Минску» на фоне разногласий по некоторым дорожным картам углубленной интеграции.


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«Впрочем, доводить ситуацию до полноценного кризиса Россия тоже не хочет и разрешила поставки нефти в Белоруссию компаниям Михаила Гуцериева: объемов хватит, чтобы белорусские НПЗ могли обеспечивать внутренний рынок, но недостаточно для экспорта», — подчеркнул «Ъ».

9 января Лукашенко рассказал, почему отказался от предложенных Владимиром Путиным условий поставок нефти в Беларусь.

Ранее президент заявил, что в настоящее время страна оказалась в «очень остром периоде существования нашего государства».

Напомним, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. Новые контракты пока не подписаны.

После прекращения поставок нефти Беларусь, в свою очередь, приостановила экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: поставки нефти Беларусь-Россия Союзное государство

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