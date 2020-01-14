Елизавета II поддержала Гарри и Меган

Глава британской монархии королева Елизавета II поддержала желание герцога и герцогини Сассекских принца Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь.

Ранее сообщалось, что пара сделала заявление о том, что отказывается от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи.

Как отмечается в заявлении королевы Великобритании, «несмотря на то, что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью нашей семьи».