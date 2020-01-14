Елизавета II поддержала Гарри и Меган

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Глава британской монархии королева Елизавета II поддержала желание герцога и герцогини Сассекских принца Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь.


Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы и туфли на танкетке

Ранее сообщалось, что пара сделала заявление о том, что отказывается от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи.

Как отмечается в заявлении королевы Великобритании, «несмотря на то, что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью нашей семьи».

Также Елизавета II отметила, что «попросила о том, чтобы окончательные решения были приняты в течение ближайших дней», пишет Би-би-си.
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Тэги: монархия Великобритания Персона: Елизавета II Принц Гарри Меган Маркл

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