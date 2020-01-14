Доллар и евро уверенно растут утром 14 января

Утро Старого Нового года началось на Белорусской валютно-фондовой бирже с существенного роста американской и европейской валют.

Фото с сайта RT

Доллар добавляет 0,0087 пункта и торгуется на рубеже 2,1215 белорусского рубля, а евро 0,0089 пункта — 2,3592 белорусского рубля.

Российский же рубль сильно падает. Минус на открытии торгов составляет 0,0146 пункта — 3,4525 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что за минувший год белорусами было продано валюты на 9,763 млрд долларов (в эквиваленте), а приобретено 9,165 млрд.