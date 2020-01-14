«Давай, до свидания!» Microsoft прекратил поддерживать Windows 7
С сегодняшнего дня одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7.
Теперь пользователи именно этой операционной системы, как отметили в компании, подвергаются большей угрозе со стороны всевозможных вирусов, так как обновить ПО уже нельзя.
В Microsoft посоветовали загрузить на свои компьютеры и гаджеты ОС до Windows 10.
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Для справки:
Windows 7 — пользовательская операционная система семейства Windows NT компании Microsoft. Следует по времени выхода за Windows Vista.
Операционная система поступила в продажу 22 октября 2009 года — меньше, чем через три года после выпуска предыдущей ОС.
В июле 2009-го, всего за восемь часов, предварительные заказы на Windows 7 на Amazon превысили спрос, который Windows Vista имела в первые 17 недель.
Windows 7 стала самым кассовым товаром в истории Amazon, что превышает продажи предыдущего рекордсмена, седьмой книги Гарри Поттера.