«Давай, до свидания!» Microsoft прекратил поддерживать Windows 7

С сегодняшнего дня одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7.

Теперь пользователи именно этой операционной системы, как отметили в компании, подвергаются большей угрозе со стороны всевозможных вирусов, так как обновить ПО уже нельзя.

В Microsoft посоветовали загрузить на свои компьютеры и гаджеты ОС до Windows 10.