«Давай, до свидания!» Microsoft прекратил поддерживать Windows 7

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С сегодняшнего дня одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7.

Теперь пользователи именно этой операционной системы, как отметили в компании, подвергаются большей угрозе со стороны всевозможных вирусов, так как обновить ПО уже нельзя.

В Microsoft посоветовали загрузить на свои компьютеры и гаджеты ОС до Windows 10.

Для справки:

Windows 7 — пользовательская операционная система семейства Windows NT компании Microsoft. Следует по времени выхода за Windows Vista.

Операционная система поступила в продажу 22 октября 2009 года — меньше, чем через три года после выпуска предыдущей ОС.

В июле 2009-го, всего за восемь часов, предварительные заказы на Windows 7 на Amazon превысили спрос, который Windows Vista имела в первые 17 недель.

Windows 7 стала самым кассовым товаром в истории Amazon, что превышает продажи предыдущего рекордсмена, седьмой книги Гарри Поттера.

 
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Тэги: Microsoft Windows 7 операционная система

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