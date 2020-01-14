Правозащитник Волчек написал жалобу в Генпрокуратуру по поводу обыска в его квартире

Глава правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек направил генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку жалобу в связи с обысками, которые прошли в его квартире 3 января.

Как сообщил БелаПАН Волчек, он обжалует «незаконные действия прокурора города Минска Олега Лаврухина», который санкционировал обыски. Копии жалобы Волчек направил спецдокладчику ООН по Беларуси Анаис Марин, в представительство ЕС в Беларуси, в посольство США и ряд международных правозащитных организаций.

Проведение двух обысков было связано с обнаружением 2 января в реке Свислочи в Минске спортивной сумки с конечностями человека. Квартира Волчека находится недалеко от места, где была обнаружена сумка. А брат Волчека, который зарегистрирован в его квартире, общался с одной из пропавших в конце декабря женщин.

26-летнего гражданина Туркменистана, подозреваемого в убийстве женщины, чьи останки были найдены в Свислочи, милиция задержала ночью 6 января в Витебске. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. Мужчина заключен под стражу.

В своей жалобе Волчек отмечает, что со стороны следователей и экспертов, которые проводили обыск в его квартире, был допущен ряд нарушений. В частности, первый обыск проводился в ночное время, что запрещено уголовно-процессуальным законодательством, а также без предъявления санкции прокурора на его проведение и без участия двух понятых. Правозащитник подчеркивает, что ему не предоставили копию протокола обыска и изъятия вещей.

Второй обыск, который прошел вечером 3 января, Волчек также считает незаконным.

«Как и в первом случае, на мои законные требования объяснить, в чем я подозреваюсь, какие я обязан представить вещественные доказательства для уголовного дела по факту убийства неопознанного человека, что я должен указать в квартире, какие помещения квартиры обязан представить, следователь Медведева мне так и не разъяснила мои права и суть происходящих действий в квартире, — отметил правозащитник в жалобе. — Без объяснения причин и оснований в моей квартире следователи изымали какие-то предметы, вещества, мусор, пыль, предметы, которые упаковывались в пакеты без какой-либо маркировки и обозначения. Копию протокола обыска и изъятия моих вещей мне не представили. С опозданием на 50 минут приехала следственная группа с участием эксперта-криминалиста, эксперта-биолога, трех следователей по особо важным делам, которые зачитали мне постановление прокурора города Минска Лаврухина Олега Владимировича о том, что в моей квартире имеются следы преступления, которые связаны с убийством женщины на реке Свислочи. Постановление на обыск представляло из себя формальный документ, с которым можно зайти в любую квартиру в районе гибели человека».

Волчек подчеркнул, что на момент проведения у него обысков не была установлена личность женщины, чьи останки были найдены в Свислочи, обыски в других квартирах в данном районе не проводились.

«В связи с этим я обоснованно подозревал, что в отношении меня может готовиться провокация, а именно обвинение в убийстве человека, — отметил правозащитник в жалобе. — Этот случай с незаконными обысками я связываю напрямую с моей правозащитной деятельностью, особенно с событиями последней недели, когда я как представитель семьи Юрия Захаренко комментировал высказывания бывшего сотрудника СОБР Юрия Гаравского, который признался журналистам Deutsche Welle, что он принимал участие в убийстве министра МВД Юрия Захаренко, вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского».

Волчек просит генпрокурора Конюка признать незаконным постановление прокурора Лаврухина о проведении обыска в его квартире, назначить служебную проверку по данному факту в отношении прокурора города Минска и поставить вопрос о дальнейшем его пребывании в должности прокурора города Минска «в связи с дискредитацией деятельности органов прокуратуры и нарушением Конституции Республики Беларусь, Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь и Кодекса чести прокурорского работника».

«В результате незаконного решения прокурора города Минска мне были причинены физические, моральные и нравственные страдания, которые повлияли на мое самочувствие; были испорчены праздничные дни для всей моей семьи; в результате проведения обысков я был лишен нормального сна в течение нескольких дней; был нарушен порядок в квартире; изъяты личные вещи, что создало мне дополнительные проблемы», — подчеркнул Волчек в жалобе.

Правозащитник требует внести представление в Следственный комитет об исключении его персональных данных из материалов уголовного дела по факту убийства женщины, чьи останки были найдены в Свислочи, и обязать следователей составить акт уничтожения процессуальных документов с его персональными данными.

«Осуществить данное действие в моем присутствии и в присутствии сотрудников прокуратуры города Минска», — говорится в жалобе.