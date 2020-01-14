Лукашенко пообещал нереволюционные перемены

Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства пообещал нереволюционные перемены.

Фото пресс-службы президента

Он, как передает пресс-служба президента, заявил, что «принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными».

«Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что во время выборов президента люди определятся, чего хотят «спокойных перемен» или «слома старой системы».

Выступая на торжественной церемонии вручения премии «За духовное возрождение», Лукашенко заметил, что Беларусь открыта для дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с разными странами, но «наш традиционный социально ориентированный уклад незыблем».