ОМОН задержал подозреваемого в ограблении магазина в Минске

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Сотрудники правоохранительных органов за день раскрыли разбой в Минске.

Фото носит иллюстративный характер

По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, преступление было совершено в воскресенье в одном из магазинов на улице Куйбышева.

«Угрожая продавцу канцелярскими ножницами, он потребовал выручку. Продавец передал 60 белорусских рублей неизвестному, который скрылся», — отметила представитель МВД.

В ходе оперативных мероприятий бойцы ОМОНа задержали 33-летнего подозреваемого.

По данным милиции, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
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Тэги: разбой Персона: Ольга Чемоданова Город: Минск

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