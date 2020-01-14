Ночью в Могилеве в ДТП погибли два человека

В Могилеве примерно в полночь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, 28-летняя могилевчанка на «Опеле» на перекрестке не уступила дорогу «Рено», в результате чего произошло столкновение.

На месте происшествия погибли водитель и 32-летний пассажир «Опеля».

37-летний водитель «Рено» и пассажир «Опеля» получили травмы и были госпитализированы.

По данным Госавтоинспекции, автомобили были переобуты в зимние шины, а водители были трезвыми.

Ранее сообщалось, что недалеко от деревни Тойма (Менделеевский район, Татарстан) произошло столкновение фуры «Скания» (белорусские регистрационные номера) с легковым авто «Пежо» (из Удмуртии).

Большегруз снес «француза» с дороги в кювет и буквально раздавил ее. На месте аварии погибли два человека, еще двух увезли «скорые».