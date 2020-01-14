Жительница Глубокого шесть лет получала пособие на пропавшего без вести мужа, зная, что он жив

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Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено в отношении 40-летней жительницы Глубокого, которая шесть лет незаконно получала от государства пособие.

В 2005 году женщина обратилась в суд с заявлением об исчезновении мужа. Суд признал мужчину без вести пропавшим и назначил его супруге, имевшей двух малолетних детей, пособие по случаю потери кормильца.

Однако в 2013 году пропавший муж объявился — всё это время он жил в России, где успел завести новую семью.

После короткой побывки в Глубоком мужчина вернулся в Россию. Однако его первая супруга не стала уведомлять госорганы о том, что ее муж нашелся, и продолжила получать пособие, на которое уже по закону права не имела.

Правда открылась лишь в прошлом году. Установлено, что за шесть лет женщина незаконно получила в качестве государственного пособия 23 тысячи рублей, сообщает УВД Витебского облисполкома.
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Тэги: мошенничество пособие Город: Глубокое

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