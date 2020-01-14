Под Дзержинском на пешеходном переходе насмерть сбили старушку

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78-летняя женщина погибла утром 14 января в Дзержинском районе в результате наезда на нее микроавтобуса.

Как сообщает Следственный комитет, ДТП случилось на автодороге Р1 возле агрогородка Петковичи. Пожилая женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, когда ее сбил микроавтобус «Форд Транзит».

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело. Место инцидента осмотрено следственно-оперативной группой.

Граждан, которые располагают информацией о ДТП, просят обращаться по телефонам: +375171653116, +375295753586.
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Тэги: ДТП погиб пешеход Город: Дзержинск

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