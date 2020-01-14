Минфин ждет, что новые налоги на транзит нефти принесут бюджету около 210 млн рублей

/ Экономика
Просмотров: 324

Ожидаемые поступления в бюджет от новых мер по налогообложению компаний, осуществляющих транзит нефти и нефтепродуктов по Беларуси, составят 210 млн рублей в год.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Министерства финансов, поступления от повышения налога на прибыль составят около 120 млн рублей, от введения экологического налога — около 90 млн рублей.


Стал известен размер ставки экологического налога за транзит нефти

Введение новых мер по налогообложению транзита нефти и нефтепродуктов совпало со спором Москвы и Минска о цене на нефть, но эти события, подчеркнули в Минфине, между собой не связаны.

«Это никак не связано с переговорным процессом по нефти между нашими государствами. Данная мера прорабатывалась в течение 2019 года. И решение было принято в последнее время», — сообщили в Минфине.

Экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов введен указом президента 1 января 2020 года «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: налоги транзит нефти

Другие материалы на эту тему:

Беларусь ввела налог на транзит нефти. Касается ли он России?

Беларусь ввела налог на транзит нефти. Касается ли он России?

Что меняется в Беларуси с 1 сентября

Что меняется в Беларуси с 1 сентября

В помощь бизнесу. О чем нужно помнить, когда кладешь налоги в картотеку

В помощь бизнесу. О чем нужно помнить, когда кладешь налоги в картотеку

Польша остановила транзит российской нефти по «Дружбе»

Польша остановила транзит российской нефти по «Дружбе»