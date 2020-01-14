Минфин ждет, что новые налоги на транзит нефти принесут бюджету около 210 млн рублей

Ожидаемые поступления в бюджет от новых мер по налогообложению компаний, осуществляющих транзит нефти и нефтепродуктов по Беларуси, составят 210 млн рублей в год.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Министерства финансов, поступления от повышения налога на прибыль составят около 120 млн рублей, от введения экологического налога — около 90 млн рублей.

Введение новых мер по налогообложению транзита нефти и нефтепродуктов совпало со спором Москвы и Минска о цене на нефть, но эти события, подчеркнули в Минфине, между собой не связаны.

«Это никак не связано с переговорным процессом по нефти между нашими государствами. Данная мера прорабатывалась в течение 2019 года. И решение было принято в последнее время», — сообщили в Минфине.

Экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов введен указом президента 1 января 2020 года «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси».