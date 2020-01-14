Задержан минчанин, ограбивший заправку в конце 2018 года

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В Минске задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на одну из столичных автозаправочных станций.

Инцидент имел место вечером 21 декабря 2018 года на АЗС на улице Аннаева. Мужчина с медицинской маской на лице, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы все бумажные деньги.

Задержан 35-летний мужчина был 8 января за хранение гашиша. При разбирательстве этого дела была установлена причастность задержанного к нападению на АЗС.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ранее мужчина был судим за особо злостное хулиганство, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: АЗС ограбление Город: Минск

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