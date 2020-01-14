Задержан минчанин, ограбивший заправку в конце 2018 года

В Минске задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на одну из столичных автозаправочных станций.

Инцидент имел место вечером 21 декабря 2018 года на АЗС на улице Аннаева. Мужчина с медицинской маской на лице, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы все бумажные деньги.

Задержан 35-летний мужчина был 8 января за хранение гашиша. При разбирательстве этого дела была установлена причастность задержанного к нападению на АЗС.