В Пинске, сорвавшись с крыши, погиб рабочий

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54-летний рабочий одного из строительных предприятий города на Пине погиб, сорвавшись с крыши.

По информации официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, мужчина на крыше двухэтажного здания Пинского государственного колледжа искусств (улица Ленина, 37) выполнял утром 13 января кровельные работы.

В какой-то момент он не удержался и упал вниз. Реанимационные мероприятия, которые проводила прибывшая по вызову бригада «скорой», спасти рабочего не смогли.
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Тэги: упал с высоты гибель на производстве Персона: Дмитрий Иванюк Город: Пинск

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