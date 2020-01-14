В Пинске, сорвавшись с крыши, погиб рабочий

54-летний рабочий одного из строительных предприятий города на Пине погиб, сорвавшись с крыши.

По информации официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, мужчина на крыше двухэтажного здания Пинского государственного колледжа искусств (улица Ленина, 37) выполнял утром 13 января кровельные работы.

В какой-то момент он не удержался и упал вниз. Реанимационные мероприятия, которые проводила прибывшая по вызову бригада «скорой», спасти рабочего не смогли.