В Витебском районе мать и ее сожитель систематически били маленьких детей

Четыре уголовных дела, впоследствии соединенных в одно производство, возбуждены прокуратурой Витебского района по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса — истязание.

Подозреваемые — 24-летняя женщина и ее 25-летний сожитель. По предварительным данным, они систематически наносили побои двум малолетним сыновьям женщины (3 года и 5 лет).