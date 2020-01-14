В Витебском районе мать и ее сожитель систематически били маленьких детей

/ Происшествия
Просмотров: 224

Четыре уголовных дела, впоследствии соединенных в одно производство, возбуждены прокуратурой Витебского района по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса — истязание.

Подозреваемые — 24-летняя женщина и ее 25-летний сожитель. По предварительным данным, они систематически наносили побои двум малолетним сыновьям женщины (3 года и 5 лет).

Однажды воспитатели в детском саду поинтересовались у мальчиков, откуда у них синяки на теле. Тогда дети — 3 и 5 лет — рассказали, что их бьют мать и ее сожитель, сообщает Следственный комитет.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: домашнее насилие насилие над детьми Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

Допрос в суде перед насильником. Как травмируют детей-жертв

Допрос в суде перед насильником. Как травмируют детей-жертв

Как бороться с насилием в обществе, построенном на насилии

Как бороться с насилием в обществе, построенном на насилии

Тадеуш Кондрусевич: понятие «гендер» совершенно не может быть принято костелом

Тадеуш Кондрусевич: понятие «гендер» совершенно не может быть принято костелом

Почему в белорусских семьях родители убивают детей

Почему в белорусских семьях родители убивают детей