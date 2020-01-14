В Витебском районе мать и ее сожитель систематически били маленьких детей
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Четыре уголовных дела, впоследствии соединенных в одно производство, возбуждены прокуратурой Витебского района по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса — истязание.
Подозреваемые — 24-летняя женщина и ее 25-летний сожитель. По предварительным данным, они систематически наносили побои двум малолетним сыновьям женщины (3 года и 5 лет).
Однажды воспитатели в детском саду поинтересовались у мальчиков, откуда у них синяки на теле. Тогда дети — 3 и 5 лет — рассказали, что их бьют мать и ее сожитель,