В Минске появились сквер Погулянка и Еврейский мемориальный парк
Минский городской Совет депутатов присвоил нескольким объектам столицы новые названия.
Безымянному проезду от Долгиновского тракта до ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии» (Долгиновский тракт, 157) присвоено название «Улица Лепельская», сообщает агентство
Сквер в границах улиц Матусевича и Лещинского теперь называется «Сквер Погулянка» (по названию хутора и деревни, существовавших на этом месте в первой половине XX века), а скверу на ул. Якубовского присвоили название в честь дважды Героя СССР Ивана Якубовского.
Парковой зоне в границах ул. К. Цеткин — Иерусалимской — Гебелева — Коллекторной присвоено название «Еврейский мемориальный парк» — на этой территории в конце XIX–XX вв. размещалось еврейское кладбище.