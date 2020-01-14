В Минске появились сквер Погулянка и Еврейский мемориальный парк

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Минский городской Совет депутатов присвоил нескольким объектам столицы новые названия.

Сквер Погулянка

Безымянному проезду от Долгиновского тракта до ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии» (Долгиновский тракт, 157) присвоено название «Улица Лепельская», сообщает агентство «Минск-Новости».



Сквер в границах улиц Матусевича и Лещинского теперь называется «Сквер Погулянка» (по названию хутора и деревни, существовавших на этом месте в первой половине XX века), а скверу на ул. Якубовского присвоили название в честь дважды Героя СССР Ивана Якубовского.



Парковой зоне в границах ул. К. Цеткин — Иерусалимской — Гебелева — Коллекторной присвоено название «Еврейский мемориальный парк» — на этой территории в конце XIX–XX вв. размещалось еврейское кладбище.
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Тэги: Еврейский мемориальный парк сквер Погулянка Город: Минск