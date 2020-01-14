Ярославский тюремщик признался в пытках заключенного

​В Заволжском суде Ярославля прокуратура запросила пять лет лишения свободы для бывшего сотрудника исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, который признался в пытках заключенного Евгения Макарова.

Ефремову также запросили три года запрета на работу в правоохранительных органах, сообщает телеграм-канал «Ярославское дело» .

«Эмоции перевесили разум. Как профессионал я не справился, вот уже 1,5 года несу за это ответственность», — сказал тюремщик в суде, его слова передает 76.ru . В материалах следствия, добавил он, «не отражена причина [пыток] — девиантное поведение Макарова с первого дня пребывания в ИК».

В Ярославле начинался суд над бывшим замначальника оперотдела ИК-1 Ефремовым. Он участник пыток заключенного Макарова. Приговор могут вынести уже сегодня. На следствии Ефремов признал вину, дал показания на организаторов и участников пыток. Трансляция https://t.co/Ee7ruSYCsH pic.twitter.com/dZNc64UWb6 — Общественный вердикт (@public_verdict) January 14, 2020

На видеозаписи , опубликованной «Новой газетой» летом 2018 года, заместитель начальника оперотдела ИК-1 Ефремов сначала наблюдает за избиением Макарова, а потом подходит к нему и бьет по голове. Тюремщика обвиняют в превышении должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК).

Во время следствия он рассказал, что Макарова пытали в «воспитательных целях» по указанию начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова.

Преследованию подверглись больше 10 тюремщиков.