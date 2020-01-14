Ярославский тюремщик признался в пытках заключенного
В Заволжском суде Ярославля прокуратура запросила пять лет лишения свободы для бывшего сотрудника исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, который признался в пытках заключенного Евгения Макарова.
Ефремову также запросили три года запрета на работу в правоохранительных органах, сообщает телеграм-канал
«Эмоции перевесили разум. Как профессионал я не справился, вот уже 1,5 года несу за это ответственность», — сказал тюремщик в суде, его слова передает
На
Во время следствия он рассказал, что Макарова пытали в «воспитательных целях» по указанию начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова.
Преследованию подверглись больше 10 тюремщиков.