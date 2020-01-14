Ярославский тюремщик признался в пытках заключенного

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​В Заволжском суде Ярославля прокуратура запросила пять лет лишения свободы для бывшего сотрудника исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, который признался в пытках заключенного Евгения Макарова.

Ефремову также запросили три года запрета на работу в правоохранительных органах, сообщает телеграм-канал «Ярославское дело».

«Эмоции перевесили разум. Как профессионал я не справился, вот уже 1,5 года несу за это ответственность», — сказал тюремщик в суде, его слова передает 76.ru. В материалах следствия, добавил он, «не отражена причина [пыток] — девиантное поведение Макарова с первого дня пребывания в ИК».


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На видеозаписи, опубликованной «Новой газетой» летом 2018 года, заместитель начальника оперотдела ИК-1 Ефремов сначала наблюдает за избиением Макарова, а потом подходит к нему и бьет по голове. Тюремщика обвиняют в превышении должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК).

Во время следствия он рассказал, что Макарова пытали в «воспитательных целях» по указанию начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова.

Преследованию подверглись больше 10 тюремщиков.
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Тэги: пытки в колонии пытки садисты Генпрокуратура РФ Персона: Сергей Ефремов Евгений Макаров Город: Ярославль

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