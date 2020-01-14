Фотофакт. В Малиновке достраивают малоэтажные дома в английском стиле

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На улице Курганной в Минске уже практически завершено строительство 4-секционных жилых домов от «МАПИДа».

Трехэтажный жилой комплекс выполнен в английском стиле, общая площадь двух домов составит около 7 тысяч квадратных метров, сообщает realt.by.

Таунхаусы застройщик строил полностью за свой счет, без привлечения средств дольщиков. Ранее сообщалось, что они будут реализованы посредством аукциона, который должен состояться в конце 2019 или в начале 2020 года.
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Тэги: Малиновка МАПИД стройки Минска Город: Минск

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