Беларусь прорабатывает варианты альтернативных поставок нефти

Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой по итогам совещания Александра Лукашенко с руководством Совета министров.

Источник: president.gov.by

Крутой отметил, что «все возможные варианты, о которых говорил президент, находятся в работе», передало его слова СТВ . «Во все страны мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все службы коммерческие наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь скоро мы тоже получим альтернативные варианты конкретных объемов конкретной нефти», — заявил чиновник.

По словам вице-премьера, этим вопросом сейчас занялись «все возможные страны»: Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан.

Крутой сообщил, что прогресса в переговорах с Россией пока нет, и напомнил позицию Минска по этому вопросу. В условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения для Беларуси стоимости нефти за счет уменьшения таможенной пошлины «наша страна не будет платить премии российским нефтяникам в прежнем объеме». Чиновник отметил, что пока российские партнеры не соглашаются на условия белорусской стороны, за исключением компаний Михаила Гуцериева, и не хотят уменьшить размер премии. Крутой подчеркнул, что Беларусь — довольно крупный потребитель российской нефти, поэтому переговоры продолжатся.

Россия 1 января прекратила поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.