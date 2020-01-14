Беларусь прорабатывает варианты альтернативных поставок нефти

/ Экономика
Просмотров: 51

Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой по итогам совещания Александра Лукашенко с руководством Совета министров.

Источник: president.gov.by

Крутой отметил, что «все возможные варианты, о которых говорил президент, находятся в работе», передало его слова СТВ. «Во все страны мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все службы коммерческие наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь скоро мы тоже получим альтернативные варианты конкретных объемов конкретной нефти», — заявил чиновник.

По словам вице-премьера, этим вопросом сейчас занялись «все возможные страны»: Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан.


Глава Минфина заверил, что необходимости пересмотра бюджета пока нет

Крутой сообщил, что прогресса в переговорах с Россией пока нет, и напомнил позицию Минска по этому вопросу. В условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения для Беларуси стоимости нефти за счет уменьшения таможенной пошлины «наша страна не будет платить премии российским нефтяникам в прежнем объеме». Чиновник отметил, что пока российские партнеры не соглашаются на условия белорусской стороны, за исключением компаний Михаила Гуцериева, и не хотят уменьшить размер премии. Крутой подчеркнул, что Беларусь — довольно крупный потребитель российской нефти, поэтому переговоры продолжатся.

Россия 1 января прекратила поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия импорт нефти Совмин Персона: Дмитрий Крутой

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко в обиде на Путина, но от России отдаляться не хочет. Или не рискует

Лукашенко в обиде на Путина, но от России отдаляться не хочет. Или не рискует

Москва рубит выгодные Минску нефтяные схемы и подвешивает газовый вопрос

Москва рубит выгодные Минску нефтяные схемы и подвешивает газовый вопрос

Лукашенко победил Россию в хоккей, но терпит поражение в интеграционной игре

Лукашенко победил Россию в хоккей, но терпит поражение в интеграционной игре

Труба дело. Чем закончатся нефтяные терки между Минском и Москвой?

Труба дело. Чем закончатся нефтяные терки между Минском и Москвой?