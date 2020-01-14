Минские таможенники обнаружили доллары в упаковке с печеньем

Посылка весом 10 кг поступила из США в адрес 29-летней жительницы Минского района.

В таможенной декларации отправитель заявил о следующем содержании посылки: одежда, продукты питания, косметика и хозяйственные товары, сообщили в пресс-службе ГТК.

Одна из упаковок с печеньем вызвала подозрения. Как выяснилось при досмотре, в нее были спрятаны завернутые в фольгу денежные средства в размере 1200 долларов, и сама пачка со сладостями была небрежно заклеена скотчем.

По данному факту Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело. Перемещение иностранной валюты в почтовых отправлениях допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долларов.