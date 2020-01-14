На Australian Open отменили матч из-за лесных пожаров
В Мельбурне в ночь на 14 января качество воздуха резко снизилось до худшего в мире из-за ветра, который принес дым из штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, где продолжаются лесные пожары.
Это поставило под угрозу проведение теннисного чемпионата Australian Open — одна из участниц не смогла доиграть матч из-за проблем с дыханием, а еще один матч был отменен, передает
Словенка Далила Якупович не смогла доиграть квалификационный матч против Стефани Фегель.
«Я действительно боялась, что я потеряю сознание. Вот почему я опустилась на землю — потому что я больше не могла ходить. У меня нет астмы и у меня никогда не было проблем с дыханием», — сказала она.
Матч россиянки Марии Шараповой против немки Лауры Зигемунд был отменен из-за плохого качества воздуха.
По словам Шараповой, ближе к концу второго сета она почувствовала, что сейчас закашляется, но решила, что это связано с недавно перенесенной болезнью. Однако затем она услышала, как об этой же проблеме говорит судье ее соперница.
|Масштабные пожары начались в Австралии в ноябре. За это время погибли как минимум 28 человек. В австралийском отделении Всемирного фонда дикой природы заявили, что погибли также 1,25 млрд диких животных.