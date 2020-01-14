На Australian Open отменили матч из-за лесных пожаров

В Мельбурне в ночь на 14 января качество воздуха резко снизилось до худшего в мире из-за ветра, который принес дым из штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, где продолжаются лесные пожары.

Это поставило под угрозу проведение теннисного чемпионата Australian Open — одна из участниц не смогла доиграть матч из-за проблем с дыханием, а еще один матч был отменен, передает The Guardian .

Словенка Далила Якупович не смогла доиграть квалификационный матч против Стефани Фегель.

«Я действительно боялась, что я потеряю сознание. Вот почему я опустилась на землю — потому что я больше не могла ходить. У меня нет астмы и у меня никогда не было проблем с дыханием», — сказала она.

Awful scenes in Melbourne.







Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires . pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020

Матч россиянки Марии Шараповой против немки Лауры Зигемунд был отменен из-за плохого качества воздуха.

По словам Шараповой, ближе к концу второго сета она почувствовала, что сейчас закашляется, но решила, что это связано с недавно перенесенной болезнью. Однако затем она услышала, как об этой же проблеме говорит судье ее соперница.