Двоих сотрудников минского МЧС осудили за взятки на 14 тысяч долларов

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Суд Московского района Минска вынес приговор подполковнику и майору по обвинению в коррупции.

Подполковник занимал должность первого замначальника, а позже начальника Московского РОЧС. Майор был главным специалистом инспекции надзора и профилактики в том же райотделе, сообщает пресс-служба суда.

Вместе по сговору фигуранты получили от представителей коммерческих структур 3 тысячи долларов взятки, потом еще 2 тысячи. Затем они действовали единолично.


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В итоге бывший начальник приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в 10,8 тысячи рублей. Он лишен звания подполковника и еще пять лет не сможет занимать высокие должности. Инспектор получил 5 лет, он тоже лишен звания и права еще пять лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

Взяткодателя — директора коммерческой организации — судили за дачу взятки в 2 тысячи рублей. Приговором суда он оштрафован на 13,5 тысячи рублей.
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Тэги: МЧС взятки коррупция Город: Минск

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