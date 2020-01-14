Двоих сотрудников минского МЧС осудили за взятки на 14 тысяч долларов

Суд Московского района Минска вынес приговор подполковнику и майору по обвинению в коррупции.

Подполковник занимал должность первого замначальника, а позже начальника Московского РОЧС. Майор был главным специалистом инспекции надзора и профилактики в том же райотделе, сообщает пресс-служба суда.

Вместе по сговору фигуранты получили от представителей коммерческих структур 3 тысячи долларов взятки, потом еще 2 тысячи. Затем они действовали единолично.

В итоге бывший начальник приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в 10,8 тысячи рублей. Он лишен звания подполковника и еще пять лет не сможет занимать высокие должности. Инспектор получил 5 лет, он тоже лишен звания и права еще пять лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

Взяткодателя — директора коммерческой организации — судили за дачу взятки в 2 тысячи рублей. Приговором суда он оштрафован на 13,5 тысячи рублей.