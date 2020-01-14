Оппозиция призвала Европу ввести санкции против ряда чиновников и судей

Оргкомитет Всебелорусского конгресса за независимость призвал к санкциям против чиновников и судей, преследующих участников акций против интеграции с Россией.

Об этом говорится в обращении, которое передал БелаПАН председатель оргкомитета Игорь Рынкевич.

«Мы требуем, чтобы компетентные международные органы, организации, иностранные государства ввели персональные санкции в отношении должностных лиц: чиновников, силовиков, судей Беларуси, которые политически преследуют белорусских граждан», — призывают авторы.

Оргкомитет напоминает о репрессиях властей в отношении мирных демонстрантов и просит всех граждан, пострадавших за участие в акциях в поддержку независимости страны, обращаться к правозащитникам и передавать им информацию о судьях и силовиках, участвовавших в преследовании, а также сообщать виды административного наказания.

«Мы требуем от белорусской власти немедленно освободить арестованных, компенсировать материальный ущерб, физический и моральный вред гражданам — жертвам политических репрессий, реабилитировать их, а должностных лиц Беларуси, которые нарушали права и свободы граждан, привлечь к ответственности», — подчеркивается в обращении.

Также оргкомитет обращается с просьбой сделать все, чтобы «остановить как антизаконную глубокую интеграцию Беларуси с РФ, так и вызванную ей волну политических репрессий в Беларуси».

Всебелорусский конгресс за независимость планируется провести 15 марта 2020 года, в день Конституции. По словам организаторов, мероприятие пройдет в формате собрания представителей широких кругов белорусского народа.