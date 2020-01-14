Беларусь установила безвизовый режим для граждан 44 стран на время хоккейного ЧМ

Во время чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Минске и Риге, в Беларусь без визы смогут въехать граждане 44 стран.

В указе, размещенном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, говорится, что безвизовый порядок въезда в Беларусь, выезда из страны и временного пребывания на ее территории устанавливается с 20 апреля по 31 мая 2021 года для участников ЧМ. Иностранным туристам для посещения нашей страны достаточно будет предъявить действующий документ для выезда за границу.

Посетить Беларусь без визы смогут туристы из Австралии, Британии, США, Швейцарии, Японии и ряда других стран, включая соседей из Литвы, Латвии и Польши.

В указанный срок участникам и болельщикам ЧМ экстренная и неотложная медпомощь в месте проведения матчей будет оказываться бесплатно.