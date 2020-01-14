Беларусь установила безвизовый режим для граждан 44 стран на время хоккейного ЧМ

/ Спорт
Просмотров: 94

Во время чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Минске и Риге, в Беларусь без визы смогут въехать граждане 44 стран.


Лукашенко подписал безвиз на время ЧМ-2021 по хоккею

В указе, размещенном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, говорится, что безвизовый порядок въезда в Беларусь, выезда из страны и временного пребывания на ее территории устанавливается с 20 апреля по 31 мая 2021 года для участников ЧМ. Иностранным туристам для посещения нашей страны достаточно будет предъявить действующий документ для выезда за границу.

Посетить Беларусь без визы смогут туристы из Австралии, Британии, США, Швейцарии, Японии и ряда других стран, включая соседей из Литвы, Латвии и Польши.

В указанный срок участникам и болельщикам ЧМ экстренная и неотложная медпомощь в месте проведения матчей будет оказываться бесплатно.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-ЧМ-2021 безвиз Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею

Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею

На пару. Минск и Рига хотят совместно провести чемпионат мира по хоккею-2021

На пару. Минск и Рига хотят совместно провести чемпионат мира по хоккею-2021

Беларусь вновь будет претендовать на чемпионат мира по хоккею

Беларусь вновь будет претендовать на чемпионат мира по хоккею