Браконьера из Вилейки отправили в колонию на два года

Суд Молодечненского района приговорил браконьера к колонии за повторный нелегальный улов рыбы, сообщает пресс-служба суда.

Источник: gosinspekciya.gov.by

В октябре 2019 года на Вилейском водохранилище задержали рыбаков с огромным уловом: в сети они словили 64 особи отборного судака, 61 леща, а также 12 особей более мелкой рыбы. Всего 176 килограммов на общую сумму почти 15 тысяч рублей, сообщала Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Суд признал обоих мужчин виновными. Один из них наказан двумя годами лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Он останется на свободе, если снова не нарушит закон. Второй фигурант, которого поймали на браконьерстве повторно, отправится отбывать 2 года в колонию общего режима.

Обвиняемых оштрафовали на 2700 рублей каждого.