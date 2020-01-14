Услуги «Белтелекома» станут дороже в конце января

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Оператор повысит тарифы на отдельные услуги электросвязи (в том числе на некоторые тарифы для доступа в интернет) в среднем на 5% уже с 25 января.

Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен — это позволит поддержать уровень окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019-го.

Например, тарифные планы «Рекорд 10» и «Рекорд 25» подорожают на 50 копеек — до 19,5 рубля и 21,5 рубля соответственно. C обновленными ценами на услуги можно ознакомиться на сайте оператора.

Изменение стоимости не коснется регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к интернету для операторов электросвязи, услуг хостинга и др.
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Тэги: электросвязь услуги электросвязи Белтелеком

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