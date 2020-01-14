Лукашенко одобрил проект указа, который снизит стоимость жилья

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Александр Лукашенко одобрил проект указа, согласно которому при строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам установят предельную рентабельность не выше 5%.

Фото: president.gov.by

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев по итогам прошедшего 14 января совещания официального лидера с руководством правительства.

«Главой государства поддержан проект указа, — цитирует Кухарева пресс-служба Совмина. — В этом указе предлагается застройщикам, которые строят жилье с привлечением средств граждан, установить предельную рентабельность не выше 5%. Также предлагается, что в случае, если застройщик будет строить жилье за счет собственных средств и затем его реализовывать гражданам, то эта норма распространяться не будет. Кроме того, эта норма не будет распространяться на строительство жилья для юридических лиц».

Кухарев подчеркнул, что принятие указа и реализация заложенных в нем подходов позволят снизить стоимость жилья для всех категорий граждан. Сейчас жилье с пятипроцентным ограничением рентабельности строится в рамках господдержки для нуждающихся. «А сейчас этот нормативный акт распространится на все категории граждан», — отметил заместитель премьер-министра.
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Тэги: Совмин городское строительство Персона: Владимир Кухарев

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