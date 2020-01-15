Теплая воздушная масса накроет Беларусь

В среду, 15 января, погоду на территории Беларуси сформирует теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Особых осадков не прогнозируется (лишь в некоторых северных районах страны пройдет небольшой дождь).

Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +3..+7°С: