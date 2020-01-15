Теплая воздушная масса накроет Беларусь

/ Общество
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В среду, 15 января, погоду на территории Беларуси сформирует теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Особых осадков не прогнозируется (лишь в некоторых северных районах страны пройдет небольшой дождь).

Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +3..+7°С:

  • Брест +5°С до +7°С;
  • Витебск +3°С до +5°С;
  • Гомель +4°С до +6°С;
  • Гродно +5°С до +7°С;
  • Могилев +3°С до +5°С;
  • Минск +3°С до +5°С.
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Тэги: погода

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