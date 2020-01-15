В Москве назвали шантажом поведение Лукашенко

Тема поставок российской нефти в Беларусь до сих пор не закрыта. Стороны приводят разные аргументы, защищая свою позицию.

Фото пресс-службы президента

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, Минск может покупать альтернативную нефть, которая все равно будет российской, только уже дороже.

Он подчеркнул в комментарии 360tv.ru , что цена российской нефти для Беларуси является льготной, хотя она и выше, чем для российских регионов.

В целом заявления белорусского президента политолог назвал «некрасивым поведением» и шантажом.

По прогнозу Мартынова, ни одна из названных Минском стран (Азербайджан, Казахстан, Польша, Украина, страны Балтии) не предложит цену ниже российской, а это означает, что Лукашенко в итоге пойдет на уступки и получит за это от Москвы традиционные небольшие «поблажки и компенсации».

Точку в этом вопросе не удалось поставить не только профильным министерствам и ведомствам, но и президентам, у каждого из которых своя правда.

Напомним, еще до нового года Александр Лукашенко поручил подчиненным найти альтернативные варианты поставки «черного золота» на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. На это в Кремле ответили очень спокойно.

В то же время, по данным российских СМИ, руководство РФ «рекомендовало» крупнейшим нефтекомпаниям пока воздержаться от поставок в Беларусь.

Исключение сделано лишь для группы компаний Михаила Гуцериева, у которого тесные отношения с Лукашенко.