В Москве назвали шантажом поведение Лукашенко
Тема поставок российской нефти в Беларусь до сих пор не закрыта. Стороны приводят разные аргументы, защищая свою позицию.
По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, Минск может покупать альтернативную нефть, которая все равно будет российской, только уже дороже.
Он подчеркнул в комментарии
В целом заявления белорусского президента политолог назвал «некрасивым поведением» и шантажом.
По прогнозу Мартынова, ни одна из названных Минском стран (Азербайджан, Казахстан, Польша, Украина, страны Балтии) не предложит цену ниже российской, а это означает, что Лукашенко в итоге пойдет на уступки и получит за это от Москвы традиционные небольшие «поблажки и компенсации».
Точку в этом вопросе не удалось поставить не только профильным министерствам и ведомствам, но и президентам, у каждого из которых своя правда.
Напомним, еще до нового года Александр Лукашенко поручил подчиненным найти альтернативные варианты поставки «черного золота» на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. На это в Кремле ответили очень спокойно.
В то же время, по данным российских СМИ, руководство РФ «рекомендовало» крупнейшим нефтекомпаниям пока воздержаться от поставок в Беларусь.
Исключение сделано лишь для группы компаний Михаила Гуцериева, у которого тесные отношения с Лукашенко.