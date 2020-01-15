ГАИ подготовила «сюрпризы» для автомобилистов

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают уделять повышенное внимание соблюдению автомобилистами установленных скоростных режимов.

Кроме открытого наблюдения за участниками дорожного движения, на дорогах страны появятся дополнительные мобильные радары, которые, в частности, в гродненском регионе будут находиться в следующих местах:

Гродно, улица Тавлая;

дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Гродненском районе);

Гродно, улица Суворова.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Как ранее сообщалось, по 19 января включительно ГАИ Гомельской области проведет спецмероприятие «Переход без опасности!», в которой будут задействованы все службы милиции общественной безопасности.