Сильный взрыв на химзаводе в Испании вызвал панику
Сильный взрыв, прогремевший на нефтехимзаводе IQOXE (производит этиленоксид и гликолей) в Таррагоне (город и муниципалитет в Испании, входит в состав Каталонии), вызвал настоящую панику.
Камеры наблюдения зафиксировали беспорядочное бегство людей, пишет
Взрыв был такой мощности, что повредил жилые дома. Единственный пока погибший, был обнаружен под завалами в своем собственном жилище.
По данным местных властей, опасного выброса в атмосферу не произошло. Экологическая ситуация в районе Таррагоны находится в норме.
Пострадали восемь человек. Медики сообщили, что двое раненых находятся в критическом состоянии.