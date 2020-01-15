Сильный взрыв на химзаводе в Испании вызвал панику

Сильный взрыв, прогремевший на нефтехимзаводе IQOXE (производит этиленоксид и гликолей) в Таррагоне (город и муниципалитет в Испании, входит в состав Каталонии), вызвал настоящую панику.

Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 14 января 2020 г.

Камеры наблюдения зафиксировали беспорядочное бегство людей, пишет eleconomista.es .

Взрыв был такой мощности, что повредил жилые дома. Единственный пока погибший, был обнаружен под завалами в своем собственном жилище.

Breaking: There is a massive four alarm fire in Bound Brook, New Jersey. pic.twitter.com/FJrYhLBREv — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 13 января 2020 г.

По данным местных властей, опасного выброса в атмосферу не произошло. Экологическая ситуация в районе Таррагоны находится в норме.

Пострадали восемь человек. Медики сообщили, что двое раненых находятся в критическом состоянии.