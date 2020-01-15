Власти не будут индексировать денежные доходы населения за декабрь

Денежные доходы населения за декабрь индексироваться не будут.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты, это связано с тем, что индекс потребительских цен за декабрь (рост к ноябрю на 0,5%, к январю 2019-го — на 3,8%) не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 года.

В прошлом году были пересмотрены денежные доходы, получаемые из бюджетных источников, подлежащие индексации согласно законодательству.

Как сообщает Минтруда, населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Ранее Naviny.by писали как изменились в Беларуси цены в декабре.