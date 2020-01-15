«Заплатят дороже». В РФ не верят, что Беларусь может найти нефть дешевле российской

/ Экономика
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Многие российские эксперты считают, что Беларусь не сможет найти альтернативный источник поставки в страну нефти дешевле варианта, который предлагает Россия.

Так, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что для Минска не существует обоснованной альтернативы российской нефти.


«Белнефтехим» рассказал о ситуации с поставками российской нефти на белорусские НПЗ

Как заявил он в интервью телеканалу «360», «как ни крути, это будет российская нефть, только белорусы переплатят за перегрузку в портах и транспортировку через другие страны».

По его мнению, игра в поиск альтернатив российскому импорту происходит только с целью «надавить» на Россию.

В то же время, отмечает Юшков, поставки не в Беларусь более выгодны российскому государству, так как бюджет получит больше денег.

Единственной проблемой в случае разрыва отношений эксперт называет закрытие белорусского участка нефтепровода «Дружба», если Беларусь решит получать нефть реверсом из Польши.


В Беларуси вновь дорожает бензин

Впрочем, считает он, топливо можно поставлять и на танкерах, как это было летом прошлого года, когда в магистраль попала «грязная» нефть.

Напомним, Александр Лукашенко ранее рассказал, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.

Как ранее писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. Новые контракты пока не подписаны. После прекращения поставок нефти Беларусь, в свою очередь, приостановила экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.


Минск и Москва вновь не договорились по транзиту нефти

4 января ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о возобновлении поставок российской нефти в Беларусь. «В 17:02 возобновлены поставки углеводородного сырья на ОАО «Нафтан». График поставок нефти носит долгосрочный характер. В ближайшее время планируется возобновление поставок нефти в ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», — сообщалось на сайте компании.

В то же время, по данным российских СМИ, руководство РФ «рекомендовало» крупнейшим нефтекомпаниям пока воздержаться от поставок в Беларусь.

Исключение сделано лишь для группы компаний Михаила Гуцериева, у которого тесные отношения с Лукашенко.
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Тэги: поставки нефти Персона: Игорь Юшков

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