Рассекречены характеристики самого мощного смартфона Samsung

В сети появились характеристики нового Samsung Galaxy S20, который называют самым мощным смартфоном компании.

По информации Android Central, полное название девайса —Galaxy S20 Ultra 5G.

Флагманская модель получит тройную камеру с основным сенсором разрешением 108 мегапикселей, телеобъективом на 48 мегапикселей с десятикратным оптическим зумом и 12-мегапиксельным ультрашироким объективом.

В младшей модификации предусмотрено 12 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Также будут доступны модели с 16 гигабайтами ОЗУ и 256 либо 512 гигабайт встроенной памяти на выбор.

Аккумулятор будет иметь емкость 5 тыс. миллиампер-часов, а батарея устройства будет поддерживать скоростную зарядку мощностью 45 ватт — с нуля до ста процентов аккумулятор зарядится за час с небольшим.