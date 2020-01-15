В Бобруйске товарняк насмерть сбил рабочую

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Смертельное происшествие случилось утром в минувшую субботу, 11 января, в Бобруйске на станции Березина.


В Шумилинском районе поезд насмерть сбил молодого мужчину

По информации Госкомитета судэкспертиз, грузовой поезд Жлобин — Осиповичи сбил 54-летнюю рабочую местной дистанции пути, которая «переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу прямо перед приближающимся поездом».

На сигналы машиниста она не реагировала. Экстренное торможение от наезда не спасло.

«В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы тела пострадавшей установлено наличие множественных телесных повреждений, что и повлекло ее смерть», — сообщили в ГКСЭ.
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Тэги: сбил поезд Город: Бобруйск