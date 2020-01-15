Какие предметы в нашем доме самые токсичные

У каждого человека в доме находится множество предметов, которые несут большую токсичность.

По данным Программы ООН по экологии населением используется в домах около 100 тыс. различных химсоединений, не имеющих 100% данных о безопасном воздействии на организм человека.

Наиболее часто встречающиеся в быту и небезопасные для нашего здоровья являются триклозан, алюминий и трибутилтин, пишет med-heal.ru .

Триклозан

Данное вещество наиболее используется при изготовлении средств гигиены: мыла, дезодорантов, зубной пасты, моющих средств и др.

Главная его опасность заключается в способности воздействовать на гормональную функцию, нанося вред работе почек, печени и провоцируя развитие злокачественных клеток.

Исследователям из Массачусетского университета удалось доказать негативное воздействие триклозана на микрофлору кишечника.

Экологами США триклозан назван одной из десяти причин, загрязняющей реки Америки.

Алюминий

Жизнь человека трудно представить без этого химэлемента: телевизоры и прочие гаджеты, спортивные тренажеры, мебель, зеркала, кофемашины и другие приборы изготовлены с использованием алюминия.

По данным специалистов безопасным считается поступление данного металла в организм человека не превышающее 50 мг в сутки. Регулярное превышение допустимых норм приводит к изменениям работы нервной и пищеварительной систем, развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата, снижению работы иммунной системы и др.

Алюминий в быту можно встретить так же на кухне: кастрюли и сковородки, изготовленные из этого металла, фольге для приготовления пищи.

Некоторые лекарства, направленные на лечение заболеваний ЖКТ с повышенной кислотностью, имеют в своем составе 104-208 мг алюминия в одной таблетке.

Так же присутствие этого металла можно встретить в пекарском порошке, антиперспирантах и косметических средствах.

Трибутилтин

Это вещество содержится в пластике, бумаге, лакокрасках, текстильной продукции и древесине.

Проведенный на мышах эксперимент показал предрасположенность к ожирению потомства, чьи родители были подвергнуты воздействию трибутилтина.

Происходило это из-за активации гормональных рецепторов, отвечающих за рост жировых клеток. Кроме развития ожирения этот химический элемент, по данным исследователей из Калифорнийского университета, способен снижать количество сперматозоидов, способствовать развитию астмы, оказывать влияние на функцию щитовидки.