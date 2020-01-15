Большое скопление дефектов обнаружено на нефтепроводе «Мозырь — Брест-3»
«Гомельтранснефть Дружба» проводит ремонт участков магистрального нефтепровода «Мозырь — Брест-3», на которых по результатам внутритрубной диагностики выявлено большое скопление дефектов.
Всего, как отмечает пресс-служба предприятия, в минувшем году было обследовано 1,3 тыс. километров линейной части трубопроводов.
В настоящее время ремонтируются два наиболее опасных участков магистрали (17-й и 30-й километры).
Как отмечается, специалисты компании заменят секции общей протяженностью 40 метров. Завершить работы планируется на этой неделе.