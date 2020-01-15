Большое скопление дефектов обнаружено на нефтепроводе «Мозырь — Брест-3»

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«Гомельтранснефть Дружба» проводит ремонт участков магистрального нефтепровода «Мозырь — Брест-3», на которых по результатам внутритрубной диагностики выявлено большое скопление дефектов.

Фото ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

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Всего, как отмечает пресс-служба предприятия, в минувшем году было обследовано 1,3 тыс. километров линейной части трубопроводов.

В настоящее время ремонтируются два наиболее опасных участков магистрали (17-й и 30-й километры).

Как отмечается, специалисты компании заменят секции общей протяженностью 40 метров. Завершить работы планируется на этой неделе.
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