Выписка из ЕГР подешевела в два раза

Получить выписку из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) в электронном виде стало не только дешевле, но и проще.

Ставка госпошлины, которую заявитель уплачивает за то, чтобы в течение минуты получить в электронном виде выписку из ЕГР, снижена вдвое.

Теперь ее размер составляет 0,5 базовой величины, или 13,5 рубля.

Чтобы получить информацию таким способом, на веб-портале ЕГР достаточно заполнить заявление ( запрос ) и посредством ЕРИП уплатить госпошлину.

Выписка направляется на e-mail заявителя.

Эти новшества предусмотрены указом № 503 «О налогообложении» от 31 декабря 2019 года.

С порядком предоставления информации из ЕГР можно ознакомиться на веб-портале ЕГР (раздел «Предоставление информации из ЕГР», подраздел «Запросить информацию из ЕГР»).

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — это базовый государственный информационный ресурс. Он обеспечивает единый учет и идентификацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и госорганов.

По состоянию на 9 января 2020 года в базе данных ЕГР содержится информация о 355 915 юридических лицах и 1 098 147 индивидуальных предпринимателях.