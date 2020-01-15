Выписка из ЕГР подешевела в два раза
Получить выписку из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) в электронном виде стало не только дешевле, но и проще.
Ставка госпошлины, которую заявитель уплачивает за то, чтобы в течение минуты получить в электронном виде выписку из ЕГР, снижена вдвое.
Теперь ее размер составляет 0,5 базовой величины, или 13,5 рубля.
Чтобы получить информацию таким способом, на
Выписка направляется на e-mail заявителя.
Эти новшества предусмотрены указом № 503 «О налогообложении» от 31 декабря 2019 года.
С порядком предоставления информации из ЕГР можно ознакомиться на веб-портале ЕГР (раздел «Предоставление информации из ЕГР», подраздел «Запросить информацию из ЕГР»).
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — это базовый государственный информационный ресурс. Он обеспечивает единый учет и идентификацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и госорганов.
По состоянию на 9 января 2020 года в базе данных ЕГР содержится информация о 355 915 юридических лицах и 1 098 147 индивидуальных предпринимателях.