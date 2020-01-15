Биржа: все основные валюты выросли на торгах в среду

В среду, 15 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все основные иностранные валюты.

Свои сессии сегодня они завершили следующим образом:

доллар: 2,1248 белорусского рубля (+0,0045 пункта);

российский рубль: 3,4582 белорусского рубля за й00 российских (+0,0054 пункта);

евро: 2,3649 белорусского рубля (+0,0036 пункта).

Как писали Naviny.by , белорусские власти не будут индексиовать доходы населения за декабрь 2019 года.

Ранее сообщалось, что за минувший год белорусами было продано валюты на 9,763 млрд долларов (в эквиваленте), а приобретено 9,165 млрд.