Биржа: все основные валюты выросли на торгах в среду
В среду, 15 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все основные иностранные валюты.
Свои сессии сегодня они завершили следующим образом:
- доллар: 2,1248 белорусского рубля (+0,0045 пункта);
- российский рубль: 3,4582 белорусского рубля за й00 российских (+0,0054 пункта);
- евро: 2,3649 белорусского рубля (+0,0036 пункта).
Как писали
Ранее сообщалось, что за минувший год белорусами было продано валюты на 9,763 млрд долларов (в эквиваленте), а приобретено 9,165 млрд.