Биржа: все основные валюты выросли на торгах в среду

/ Экономика
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В среду, 15 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все основные иностранные валюты.

Свои сессии сегодня они завершили следующим образом:

  • доллар: 2,1248 белорусского рубля (+0,0045 пункта);
  • российский рубль: 3,4582 белорусского рубля за й00 российских (+0,0054 пункта);
  • евро: 2,3649 белорусского рубля (+0,0036 пункта).

Как писали Naviny.by, белорусские власти не будут индексиовать доходы населения за декабрь 2019 года.

Ранее сообщалось, что за минувший год белорусами было продано валюты на 9,763 млрд долларов (в эквиваленте), а приобретено 9,165 млрд.

 
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