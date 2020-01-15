Эксперты МАГАТЭ вновь приедут на БелАЭС

Визит в Беларусь миссии МАГАТЭ по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3) начнется 24 февраля, сообщает Министерство энергетики Беларуси.

14-15 января в министерстве прошло рабочее совещание по подготовке к миссии.

«В ходе мероприятия рассмотрен подготовленный белорусской стороной предварительный отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры и другие организационные вопросы по проведению миссии», — отметили в ведомстве.

В совещании приняли участие все организации, вовлеченные в реализацию ядерного энергетического проекта.

В последний раз представители МАГАТЭ посещали Беларусь в августе прошлого года. Тогда на протяжении более чем двух недель эксперты агентства анализировали эксплуатационную безопасность строящейся БелАЭС (миссия pre-OSART).

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021 год.

Предполагается, что станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.