В Добруше замдиректора лицея выпал из окна своего кабинета

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Заместитель директора Добрушского государственного профессионального политехнического лицея утром 14 января выпал из окна четвертого этажа учебного заведения.

Педагог остался жив, его госпитализировали. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили БелаПАН в лицее.

Милиция проводит проверку по факту инцидента. Установлено, что замдиректора выпал из окна своего кабинета в 09:30, сообщили БелаПАН в УВД Гомельского облисполкома.

Причина и обстоятельства происшествия пока неизвестны, пострадавший недоступен для контакта.
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Тэги: лицей выпал из окна Город: Добруш

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