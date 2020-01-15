В Добруше замдиректора лицея выпал из окна своего кабинета

Заместитель директора Добрушского государственного профессионального политехнического лицея утром 14 января выпал из окна четвертого этажа учебного заведения.

Педагог остался жив, его госпитализировали. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили БелаПАН в лицее.

Милиция проводит проверку по факту инцидента. Установлено, что замдиректора выпал из окна своего кабинета в 09:30, сообщили БелаПАН в УВД Гомельского облисполкома.

Причина и обстоятельства происшествия пока неизвестны, пострадавший недоступен для контакта.