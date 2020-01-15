В Подмосковье ранили певца Александра Серова

Народный артист России, певец Александр Серов рассказал о ранении, которое он получил в конце прошлого года.

Он сообщил, что отдыхал с друзьями в одном из кафе в Подмосковье. Между его компанией и «соседним столиком» возник конфликт.

Когда оппоненты вышли на улицу, чтобы разобраться, в Серова выстрелили.

После этого недруги ретировались. Прибывшая «скорая» оказала первую помощь и доставила артиста в московский институт хирургии имени Вишневского, где ему провели операцию.

В настоящее время он немного хромает (пуля попала в ногу), однако угрозы здоровью нет.