В Подмосковье ранили певца Александра Серова
Народный артист России, певец Александр Серов рассказал о ранении, которое он получил в конце прошлого года.
Он сообщил, что отдыхал с друзьями в одном из кафе в Подмосковье. Между его компанией и «соседним столиком» возник конфликт.
Когда оппоненты вышли на улицу, чтобы разобраться, в Серова выстрелили.
После этого недруги ретировались. Прибывшая «скорая» оказала первую помощь и доставила артиста в московский институт хирургии имени Вишневского, где ему провели операцию.
В настоящее время он немного хромает (пуля попала в ногу), однако угрозы здоровью нет.
В полицию певец не обращался, пишет