В Подмосковье ранили певца Александра Серова

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Народный артист России, певец Александр Серов рассказал о ранении, которое он получил в конце прошлого года.


Актриса Рената Литвинова в день своего рождения едва не погибла

Он сообщил, что отдыхал с друзьями в одном из кафе в Подмосковье. Между его компанией и «соседним столиком» возник конфликт.

Когда оппоненты вышли на улицу, чтобы разобраться, в Серова выстрелили.

После этого недруги ретировались. Прибывшая «скорая» оказала первую помощь и доставила артиста в московский институт хирургии имени Вишневского, где ему провели операцию.

В настоящее время он немного хромает (пуля попала в ногу), однако угрозы здоровью нет.

В полицию певец не обращался, пишет mk.ru.
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Тэги: певец Персона: Александр Серов Город: Москва

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