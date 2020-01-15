В минском «Гиппо» стали брать деньги за пользование тележкой

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Нововведение тестируют в магазине, который находится в ТЦ DiaMond City.

Плата за услугу составляет один рубль. Услуга — условно платная. При возврате тележки на ее место, деньги, потраченные за пользование магазинным инвентарем, вернут, сообщает blizko.by.

Тележки оборудовали специальными отверстиями для монет. Если у покупателей нет таковых, с обменом более крупных купюр на мелочь помогут сотрудники инфоцентра.

Подобный подход к использованию тележек практикуется во многих странах Европы.
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Тэги: Гиппо ТЦ DiaMond City Город: Минск

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