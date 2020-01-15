Видеофакт. На трассе Минск — Гродно опрокинулось «Рено»

Скорость движения автомобиля составляла около 130 километров в час.

По данным областной ГАИ, 19-летняя водитель «Рено» ехала из Скиделя в областной центр вечером 15 января и не справилась с управлением возле деревни Обухово.

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров, находившихся на заднем сидении автомобиля. Оба молодых человека после осмотра медиков в учреждении здравоохранения были отпущены домой. Сама водитель не пострадала.