Видеофакт. На трассе Минск — Гродно опрокинулось «Рено»

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Скорость движения автомобиля составляла около 130 километров в час.

По данным областной ГАИ, 19-летняя водитель «Рено» ехала из Скиделя в областной центр вечером 15 января и не справилась с управлением возле деревни Обухово.

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров, находившихся на заднем сидении автомобиля. Оба молодых человека после осмотра медиков в учреждении здравоохранения были отпущены домой. Сама водитель не пострадала.
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Тэги: ДТП опрокидывание авто Город: Скидель

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