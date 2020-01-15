В Пинске на два месяца объявили карантин из-за бешенства животных

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В городе, отмечается в сообщении горисполкома, за последние месяцы зафиксировано четыре случая заболевания — у енота, лисы и двух домашних собак.

В интервью местному телеканалу «Пинск» главный ветеринарный врач города Сергей Костечко сказал, что «в эпидемических очагах на подворьях необходимые меры уже приняты». В течение всего срока карантина будут проводиться мероприятия по вакцинации домашних животных и отлов бездомных кошек и собак.


В Пинске объявили карантин по бешенству

«Научные данные говорят, что если 80% поголовья животных иммунизировано, заболевание прекращает распространение, — отметил Костечко. — На сегодня мы не знаем, какое именно количество поголовья в городе вакцинировано, потому что нет четкой регистрации и четкой идентификации владельческих животных».

В Беларуси ежегодно регистрируют до 600 случаев бешенства среди животных.
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Тэги: карантин бешенство Персона: Сергей Костечко Город: Пинск

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