В Пинске на два месяца объявили карантин из-за бешенства животных
В городе, отмечается в сообщении горисполкома, за последние месяцы зафиксировано четыре случая заболевания — у енота, лисы и двух домашних собак.
В интервью местному телеканалу
«Научные данные говорят, что если 80% поголовья животных иммунизировано, заболевание прекращает распространение, — отметил Костечко. — На сегодня мы не знаем, какое именно количество поголовья в городе вакцинировано, потому что нет четкой регистрации и четкой идентификации владельческих животных».
В Беларуси ежегодно регистрируют до 600 случаев бешенства среди животных.