Медведев объявил об отставке правительства России в полном составе
Премьер-министр России озвучил это решение на фоне оглашенных Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции.
«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — цитирует Медведева
По завершении выступления Путина состоялась его рабочая встреча с Медведевым. Как