Медведев объявил об отставке правительства России в полном составе

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Премьер-министр России озвучил это решение на фоне оглашенных Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции.

Фото kremlin.ru

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«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — цитирует Медведева kommersant.ru. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения. В соответствии со ст. 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

По завершении выступления Путина состоялась его рабочая встреча с Медведевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались инициативы, озвученные президентом России в послании Федеральному собранию, и вопросы, связанные с реализацией его положений.
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Тэги: правительство РФ Россия Персона: Дмитрий Медведев Владимир Путин

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