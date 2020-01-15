Беларусь поставили ниже Ганы и Мьянмы в рейтинге лучших стран мира

Беларусь находится на 70-м месте из 73-х, уступая всем соседям, по версии американского журнала US News & World Report.

В первой десятке рейтинга находятся Швейцария, Канада, Япония, Германия, Австралия, Британия, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия.

Россия заняла 23-е место, Польша — 34-е, Чехия — 37-е, Словакия — 52-е, Эстония — 55-е, Литва — 59-е, Азербайджан — 61-е, Латвия — 62-е, Казахстан — 66-е, Украина — 68-е.

Рейтинг составляется «на основе ряда количественных характеристик, общих впечатлений, обладающих потенциалом по активизации торговли, туризма и инвестиций и напрямую влияющих на национальную экономику». Так что частично авторы отчета оценивают конкретные количественные показатели, а частично опираются на данные опроса, в котором приняли участие 20,5 тыс. человек из 36 стран.

Страны оцениваются по девяти параметрам: насколько они подходят для путешествий, насколько хорошо быть их гражданами (здесь учитывается соблюдение прав человека, религиозная свобода и др.), их культурное влияние, удобство для предпринимательства и склонность к инновациям, наследие, динамичность развития, открытость для бизнеса, сила и политическое влияние, а также качество жизни.

При этом разные показатели в разной степени влияют на положение страны в общем рейтинге — больше всего влияет удобство для предпринимательства и склонность к инновациям (17,7%) и качество жизни (16,8%), а меньше всего — наследие (1,1%) и путешествия (2%).