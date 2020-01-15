Путин назначит Медведева зампредом Совета безопасности

Владимир Путин намерен ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.

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Об этом президент России заявил 15 января на встрече с членами правительства. На этой же встрече премьер-министр Медведев объявил об отставке правительства в полном составе в связи с инициативами президента по изменению Конституции.

Говоря о своем решении, Путин отметил, что «Медведев был главой государства, президентом Российской Федерации, уже восемь лет он практически возглавляет правительство», и во всех этих должностях он занимался вопросами «безопасности, обороноспособности и так далее».

«И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он в будущем занялся вопросами именно этого свойства, этой категорией вопросов. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время — введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.