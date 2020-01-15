Анна Соло заняла четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Лучший результат в личных гонках в карьере показала белорусская биатлонистка Анна Соло на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

15 января в спринтерской гонке Соло заняла четвертое место. Белоруска без промахов прошла оба огневых рубежа и проиграла 50,1 секунды победительнице — норвежской биатлонистке Тириль Экхофф.

Второе место заняла Ханна Эберг из Швеции (+29,7), третьей стала итальянка Доротея Вирер (+36,8). Трио призеров также прошло всю дистанцию без штрафных кругов.

В гонке приняли участие еще три белорусских биатлонистки. Елена Кручинка заняла 16-е место (0+1; +1:26,5) — это также лучший результат в личных гонках в карьере. Ирина Кривко стала 49-й (0+2; +2:10,5), а Ирина Кручинкина показала 83-е время (2+0; +3:11,7).

Всего в гонке приняли участие 106 биатлонисток.

16 января в Рупольдинге состоится мужской спринт.