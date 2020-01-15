«Транснефть» не ожидает прекращения транзита нефти через Беларусь в Европу

Российская компания не ждет прекращения транзита нефти через Беларусь в Европу на фоне разногласий между Москвой и Минском по цене на сырье.

«Ваши соотечественники получают деньги за этот транзит. Зачем его останавливать? Я не вижу в остановке транзита смысла», — сказал БелаПАН пресс-секретарь «Траснефти» Игорь Демин.

По его словам, проводимые сейчас в Беларуси ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба» не стали для «Транснефти» неожиданностью. Такие работы, сказал Демин, проходят регулярно с начала существования трубопровода.

«Мы проводим такие же работы регулярно. Только мы их не анонсируем, потому что в этот момент трубопровод наиболее уязвим для криминальных врезок. В Беларуси такой проблемы нет, поэтому они и проанонсировали. Белорусские партнеры выполняют все условия договора по прокачке нефти», — сказал Демин.